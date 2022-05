Censo 2022: habrá controles policiales para hacer cumplir las restricciones

El desarrollo del Censo 2022 este miércoles implica una serie de restricciones estipuladas por ley que establecen qué se puede y qué no se puede hacer durante la jornada censal, entre las 8.00 de la mañana y las 20.00.

Desde el Gobierno municipal insistieron con la importancia de que la población haga el trámite digital, porque “facilita mucho la tarea a los censistas”, dijo el secretario de Seguridad municipal, Diego Solana.

El funcionario informó que el gabinete concentrará en la Secretaría de Gobierno para “hacer base para, con vehículos, apoyar a los censistas que lo requieran por algún inconveniente que puedan llegar a tener”.

Además, informó que Policía Inspección y Secretaría de Seguridad trabajarán en conjunto para hacer cumplir la normativa que prevé restricciones al comercio y a la actividad social durante la jornada.

“Lo que se puede y lo que no, ya debería saberlo todo el mundo. Es un feriado nacional y no es un feriado cualquiera”, dijo Solana y recordó que la ley establece que “lo que no se puede son los comercios, cualquier tipo de comercio hasta las 20.00. Supermercados, panaderías, expendio de bebidas, todo tipo de comercio”.

En efecto, la legislación señala que “quedan prohibidas hasta las 20.00 del día indicado para la realización del Censo las funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, competencias deportivas y en general toda clase de espectáculos y reuniones públicas al aire libre o en recintos cubiertos”.

“Los restaurantes, confiterías, casas de expendio de bebidas y similares, rotiserías, panaderías y en general todo comercio de venta de artículos alimenticios y de bebidas y clubes, permanecerán cerrados hasta la hora indicada”, estipula la norma.

“Va a estar abierto el Hospital, los centros de salud, las farmacias y las estaciones de servicio, nada más, eso es lo que está permitido hasta las 20.00. Es una vez cada diez años. Es importante que la gente se pueda quedar en la casa, que el censo se pueda hacer como corresponde. El que pueda evitar salir, bienvenido sea”, dijo Solana.

El secretario de Seguridad dijo que la restricción implica que “la gente no podría ir al Paseo Público, porque no se puede estar en espacios públicos y recreativos”.

En ese sentido, advirtió: “Nosotros vamos a controlar todo lo que podamos, la prioridad número uno es apoyar a los censistas, pero estuve reunido con el Comisario y le bajaron directivas del Ministerio de Seguridad. Ellos tienen que informar a la Superintendencia, si hay algún comercio abierto les informarán que tienen que cerrar”.

“Yo sé que es complicado y me pongo en el lugar de la gente que necesita trabajar, pero es el esfuerzo de un día, es una ley nacional y hay que hacerla cumplir, la policía lo tiene que hacer cumplir”, indicó y detalló: “Mensajerías tampoco, porque los comercios van a estar cerrados. En casos extremos podrán ir”.

“Le pedimos colaboración a toda la gente, porque no vamos a poder estar en San Pedro. Pero necesitamos que el censo salga bien y para ello necesitamos la colaboración de toda la gente”, señaló Solana.

El funcionario destacó que es importante que los censistas encuentren a la gente en su domicilio y remarcó que hacer el censo digital permite recolectar los datos más rápido. “Está oscureciendo a las seis y media de la tarde ya es de noche, la idea es que los censistas terminen lo más rápido posible con el mejor trabajo posible”, señaló.