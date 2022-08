Cementerio: queremos que Morena descanse en paz y no le roben “sus juguetes”

“No le echo la culpa a la gente del cementerio pero la verdad es que no entiendo estas cosas”, dijo el tío de Morena Jazmín Cáceres, una nena de diez años que falleció hace pocos meses y a la que le prometió llegar todos los días hasta el lugar para recordarla.

Su familia lleva periódicamente juguetes, peluches, flores “y plantas que a ella le gustaban tanto”, comentaron a La Opinión como muchos otros deudos que ven dañado el lugar o no se explican el motivo de un vandalismo tan salvaje.

“No son cosas de valor, pero para nosotros tienen todo el valor porque eran de ella o para ella”, dijo angustiado el hermano del papá de la nena que falleció a consecuencia de una enfermedad.

“Le digo la verdad yo no entiendo mucho de esto y nunca llegué a esto. Pero necesito que alguien haga algo . No que quede en la nada como siempre. Que se tapa todo”, agregó Brian.

“El tema es que se roban todo del cementerio, ni una flor le podés llevar a un familiar que se la roban y como siempre nadie ve nada y ni las cámaras ven nada”.

“Lamentablementé si no tenés contactos o plata no somos nada, nadie ve la realidad de la cosas y el intendente mira para otro lado, como pasó hace poco con la tapa que se vendían en el cementerio y siguen trabajando”, concluyó este familiar que se suma a la larga lista de quienes han denunciado en la justicia y en el municipio los hechos de los que han sido víctimas.

“Le agradezco por escucharme y estamos tratando de salir adelante por la pérdida de mi sobrina, nos dolió mucho, estuvimos luchando mas de 2 años con esa criatura, ella tubo un tumor cerebral y la luchó hasta lo último y ahora que nos pase esto y ella no pueda descansar en paz, solo pido eso”…

“Quiero que se haga público y que el intendente se haga cargo. No solo promesas, como pasa siempre y como hizo con el barrio, que hace unos años estuvo acá en el barrio Bajo Cementerio y nos prometió el sol y la luna y todavía lo estamos esperando. Y qué hicieron por la gente del barrio que se inunda cada vez que lleve?, nada. Yo soy uno de ellos y lo único que hicieron es dar unos paquetes de fideos apolillados”.

“Se cae de maduro si todos se quejan de los robos y todo lo que pasa en el cementerio y si pasa todo de día. Pusieron postes que supuestamente eran para las luminarias y cámaras, ahí están haciendo nidos los pájaros”, concluyó el tío de la nena.