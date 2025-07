Un proyecto de ordenanza busca generar cambios trascendentales sobre la utilización del cementerio municipal, basados en la reglamentación y metodologías de uso.

Entre las propuestas relevantes está la de facilitar velatorios para familias sin recursos en la capilla de la necrópolis, costos que estarían a cargo del Municipio. Si bien esto en parte sucede, se dejaría de depender de las salas velatorias.

La idea es reglamentar un poco más la utilización del cementerio. En la ordenanza actual no figuran las cremaciones, de las cuales no existen registro sobre las que ingresan. Con este proyecto, más allá de ser tarifado el ingreso, se puede tener un control exigiendo la documentación adecuada.

Entre los temas principales surgen:

*La división el cementerio en panteones, nichos comunes, nichos para restos reducidos, sepulturas en tierra y fosa común.

*Establece los requisitos y documentación para introducir restos, así como los procedimientos y horarios para exhumaciones e inhumaciones.

*Especifica los plazos para arrendamientos de sepulturas, nichos y terrenos, aclarando que la Municipalidad conserva el dominio de las tierras.

*Define las condiciones para la adjudicación de terrenos, las obligaciones de los concesionarios, el vencimiento de plazos y la disposición de restos.

*Multas por incumplir la ordenanza.

*Regula el ingreso de restos y cenizas en los panteones, el número de acumulaciones permitidas y los movimientos dentro de los panteones.

*Autoriza velatorios en la capilla del cementerio en casos de gratuidad, como así también las reglas sobre sepulturas de indigentes, nichos, ataúdes, reparaciones, presentación de títulos y construcciones sobre sepulturas.

La capilla del cementerio podría utilizarse como sala velatoria para las familias de bajos recursos.

*Obliga a empresas, asociaciones y agrupaciones sindicales con nichos o panteones a abonar las acumulaciones (tumulación).

El trabajo realizado por Antonella Márquez, de Cementerio; Camila Orso, de Rentas; y Adrián Devito, actual subsecretario de Obras y exdirector del Cementerio, refiere a los seis panteones privados: Sociedad Española, Sociedad Italiana, Policía, Mutual de Agricultura y Ganadería, la Mutual y el Sindicato de Trabajadores Municipales. La Municipalidad hace los servicios en esos lugares y el mantenimiento. “Y el Municipio no cobra un peso, absolutamente nada. Algunos de ellos cambian de lugar, hacen reducciones y nosotros no tenemos acceso. Entonces con la nueva ordenanza pretendemos reglamentar lo que no está escrito”, le dijo a La Opinión el subsecretario Adrián Devito.

“Algunos le abonan a estos panteones, pero nada al Municipio pese a que la tarea la realiza el personal municipal, como abrir nichos, limpiarlos, colocar los féretros y cerrar el servicio”, explicó.

“También se han pagado traslados y nunca recupera el dinero, que podría darle utilidad para una mejora del sector. Otro punto serán los horarios para diferentes tareas, para lo cual se reglamentarán, como el cierre de portones para ejercer un mejor control”, agregó.

No menos destacable es que se permitirá realizar velatorios en la capilla de la necrópolis. “Existe gente que no puede pagarlo. Entonces con esta propuesta podrían hacerlo durante 4 horas, en el horario a convenir”, indicó.

La normativa actual es consideraba “muy básica” porque no contemplaba muchas situaciones que, a diario, se suceden y generan confusiones. “Sucede con los indigentes, que no puede pagar nada, y no tienen todo a su favor”, manifestó el funcionario.

De aprobarse la propuesta, el Municipio contemplará una sepultura y un féretro. No así el velatorio, que podrá optarse por la capilla situada en la entrada del cementerio. “En el caso de la sepultura, después de los 6 años si la situación continúa siendo la indigencia, continúa existiendo la gratuidad, previo informe de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad”, dijo Devito.