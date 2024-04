Este sábado en Sin Galera la consigna fue: ¿cómo combatís el frío? Muchos oyentes se sumaron enviando sus respuestas en audio a nuestro Whatsapp para ganar una estufa eléctrica de La Ferretería del Barrio y pastas para 8 personas de El Tete.

Pero entre todos ellos la ganadora de la estufa fue Celeste que respondió:

"Yo al frió lo combato con los chalecos tejidos que me hace mi abuela y bisabuela, de paso le mando un beso, Maruca, tiene 93 años. Ella me hace los chalecos de lana, me hace polainas, me hace bufandas, asique al frío lo combato con todas las cosas abrigadas que me hacen mis abuelas”.

Al responder al llamado en el programa, habló con Lilí Berardi y se llevó el premio. “Es la primera vez que me gano un sorteo”, dijo emocionada y entre risas confesó: “En este momento estoy en una tienda de ropa, adentro del probador”. Felicidades para ella.

Por otro lado, la ganadora de las pastas para 8 de El Tete, que incluía 1 kg de sorrentinos de calabaza y 1 kg de fideos rellenos, fue Érica que dijo:

“No me gusta para nada, para nada, para nada el invierno. Para mí lo bueno para combatir el frío es un buen café con leche y un buen sanguche de mortadela como me hacía mi mamá cuando éramos chicos”.

Al hablar con la periodista confesó que tiene una familia numerosa, por lo que las pastas para ocho le vinieron muy bien. Felicidades para ella.

Por otra parte, no dejés de participar del sorteo del Día del Animal. Sólo tenés que llenar el formulario y contarnos cómo fue que llegó tu mascota a tu vida. Este próximo sábado 27 de abril anunciamos a los ganadores.