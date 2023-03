Cecilio volvió al Municipio: “Ramón se enojó, pero le pido que reflexione y se quede en el gabinete”

Este lunes, en el Centro Cosmopolita, el intendente Cecilio Salazar recibió al móvil de Radio Cuarentena para una entrevista a pocas horas de volver a asumir la intendencia municipal, tras un año y media de licencia en el que fue reemplazado por su hijo Ramón, primer concejal en la línea sucesoria.

“Desde hace rato venimos hablando con Ramón de algunas cuestiones que no me gustaban”, dijo. Todavía no sabía que Fabián Rodríguez había renunciado a la Secretaría de Economía, por lo que anunció que sería el primer funcionario en ser eyectado del gabinete. “No es un hombre de mi confianza”, señaló. En su reemplazo, anunció, será Alfredo Carrasco el nuevo secretario de Hacienda.

Salazar informó que pedirá la renuncia a todo el gabinete y que en las próximas horas anunciará quién seguirá en el equipo de Gobierno para lo que denominó un “relanzamiento de la gestión”. Aunque recordó que mientras estuvo al frente del Gobierno no cambió muchos funcionarios, todo indica que tras su regreso algunas modificaciones importantes sobrevendrán.

En ese marco, aseguró que le “gustaría que Ramón siguiera en el equipo”, aunque, reveló, cuando hablaron por teléfono el domingo respecto de su regreso, al intendente interino saliente “no le gustmó mucho”.

“Estuve hablando con él como media hora y no lo tomó a bien, para nada. Traté de explicarle cuales son las razones que me hacen retornar y no lo entendió, pero bueno´”, dijo Cecilio y afirmó: “Se enojó, no estuvo de acuerdo con mi regreso”.

Respecto de los motivos de su retorno al cargo, recordó que él fue uno de los 21 intendentes bonaerenses que tomaron licencia para ocupar espacios en los gabinetes nacional y provincia con el objetivo de sortear la imposibilidad de competir este año por otro mandato.

“Todo aquellos que entienden de política saben que uno no puede mirar para otro lado cuando te dicen ese tipo de cosas porque las implicancias pueden ser graves para el distrito”, consideró respecto de los planteos que le hicieron en la “superestructura” polítca.

“Estoy convencido que podemos conseguir un montón de cosas, seguramente vamos a tener un buen candidato o candidata en la Nación y en provincia, con Axel Kicillof, y la idea es que podamos tener un buen candidato o candidata en San Pedro”, aseguró.