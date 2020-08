Cecilio Salazar fue intervenido quirúrgicamente de la vista y se recupera en su casa

El sábado, durante el homenaje al fallecido piloto de automovilismo Osvaldo "Pato" Morresi en el pasaje que lleva su nombre en el boulevard motivo de su cumpleaños 68, el intendente, Cecilio Salazar, le contó a La Opinión en una entrevista que iba a ser intervenido quirúrgicamente de la vista y se concretó el jueves.

El Jefe Comunal fue operado por el doctor especialista Martín Orso. La cirugía no requirió internación y, por eso, el mandamás de San Pedro no solicitó licencia a su cargo porque sigue trabajando desde su casa donde hace reposo hasta tanto le den el alta médica.

"Me pidió que no salga tanto a la luz y que no haga fuerza, más que nada. Hoy tengo que ir a consulta", contó Salazar a La Opinión el viernes al mediodía.

Es la segunda intervención quirúrgica a la que es sometido el intendente en lo que va del 2020 porque a principios de año lo operaron en el Sanatorio Coopser de su doble fractura de peroné.