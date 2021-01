Cecilio Salazar en Sin Galera: qué dijo sobre el pedido de Hernán Abatángelo de dejar el Gabinete

Como cada fin de año, en 2020 Cecilio Salazar solicitó a todos sus funcionarios la renuncia para tenerla a disposición y definir el futuro de cada uno. Aceptó la del secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Camilletti, y Turismo pasó de dirección a secretaría.

Si bien no hubo más modificaciones, trascendió que el director de Rentas, Hernán Abatángelo, pidió no continuar y Cecilio Salazar, antes de iniciar sus vacaciones el 4 de enero, dialogó en Sin Galera con Lilí Berardi y admitió que le dijo que “estaba cansado”.

“Hay personas que el trabajo, renegar todos los días, los afecta. Ya tengo dos hernias cervicales y dos lumbares pero sé que tengo que seguir, no me puedo caer. Charlamos con Hernán, un tipo muy valioso para el equipo que conformó un buen equipo de trabajo y lo revalorizó. Seguiremos emprolijando algunas cositas ahí, es cuestión de sentarme a hablar con el equipo, necesito preservarlo”, agregó.

Respecto al resto de sus secretarios y directores, precisó que todos “van a continuar” a excepción de Camilletti. Aunque admitió: “No es que este conforme con todos. Es como que cada vez tengo más ganas de hacer más cosas y algunos, no se si no tienen ganas o no quieren, la verdad es que me pongo molesto con algunos, no voy a decir quiénes son, cada uno sabe. Los voy a ratificar a todos. Algunos y algunas se tienen que poner las pilas”.

Sobre su trabajo, dejó en claro que sigue “a full” y que en los últimos cuatro meses de 2019 fueron “incontables los viajes”: “Me junté con funcionarios, el gobernador (Axel Kicillof) y ministros porque a San Pedro le faltan muchas cosas todavía. Hemos hecho un 40% los primeros cuatro años. Este año hubo un receso. Estos tres años que nos quedan tenemos que trabajar como si esto recién empezara”.

La “mesa chica” de Cecilio la conforman su hijo Ramón, Silvio Corti, Guillermo Sancho y Hernán Contreras quien para el Jefe Comunal fue un “acierto” haberlo incorporado más allá de que es el Director de Modernización. “Se toman decisiones todos los días”, aseveró.

Por último, sostuvo que este año va a ser como si “se empezara de vuelta la gestión”. “El que no está dispuesto a eso, no tiene sentido que siga en el equipo. Yo quiero que todo el mundo este con las pilas recargadas, algunos se tomaran vacaciones pero cuando vuelvan los quiero como nuevos a la par trabajando”, concluyó.