Durante la mañana del sábado, Daniel Yancovich, una de las personas que aparece sindicada en la investigación que logró desbaratar una red de venta de drogas, encabezada por el dueño del restobar El Clan se acercó a La Opinión y dio su testimonio.

Expresó que él se dedica "a comprar y vender autos" y que, debido a su trabajo, "conoce a alguna" de esas personas, pero "sólo" por su rubro.

Yancovich precisó: "No sé dónde viven, no tengo relación con ellos, nunca anduve en sus autos, nunca compartí una cena, nada".

Explicó que el allanamiento en su domicilio, ubicado en 3 de Febrero y Uruguay fue entrada "la noche" y que, al momento del arribo de los efectivos, estaba "durmiendo" y que sus hijos estaban "mirando" televisión.

"Pegaron un portazo y pasamos un momento muy feo, horrible. No sabía si eran ladrones o policías porque no me lo esperaba", detallo Daniel que además indicó que el personal se quedó "hasta las 3.00" de la madrugada "revisando" su domicilio, pero que "no le encontraron nada".

"Salí como que soy cómplice de ellos y eso es lo que me duele porque no tengo conocimiento de qué hacían y qué no", explicó el hombre.

"Yo estoy limpito. Quiero explicar que no tengo nada que ver con este asunto y con esta gente", concluyó, Daniel Yancovich.

La causa comenzó en diciembre de 2023, tras una denuncia anónima y la investigación fue llevada adelante por la División de Drogas Ilícitas bajo la coordinación de la titular de la Fiscalía tematizada en drogas, Verónica Marcantonio.

Además del domicilio de Daniel Yancovich y el restobar El Clan, ubicado en Las Heras 75, la policía allanó en postes 7 y 9 de Bajo Puerto; poste 22 y 27 de Bajo Cementerio; San Martín al 1400; 25 de Mayo al 2300; Maestro Reyna al 1000; 25 de Mayo al 700; Dávila al 500; 3 de Febrero y Chivilcoy; Libertad, entre Antón y Litoral y 3 de Febrero y Uruguay, entre otros informaron fuentes oficiales.