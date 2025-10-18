El Casting de movileros de La Opinión & Sin Galera continúa recibiendo videos los vecinos que interpretan que un acontecimiento puede convertirse en una noticia.

Estos trabajos, además de ser publicados, también pueden ser premiados semanalmente y concursar por una estadía en Villa Carlos Paz, con La Ideal Turismo.

En esta oportunidad, nuestro conocido Rodolfo Sosa volvió a incursionar, con el registro del recambio de un poste telefónico que había sido arrancado por uno de los últimos temporales.

Sosa se situó en calle San Martín al 900, entre Litoral y Chivilcoy, donde “un poste fue violentamente arrancado”, habiéndose separado de la base cerca de un metro.

Vos también podés ser parte del concurso en el Casting de movileros. Solo tenés que animarte a enviar el video, al WhatsApp 3329-479958, pudiendo reportar sobre un accidente, un robo, un incidente en la vía pública, como así también cualquier momento insólito o problemática que veas en la calle o en tu barrio.

Todos los sábados en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi, que se emite de 9 a 13, por APA 91.5 y por nuestro canal de YouTube “Sin Galera Lilí Berardi”, distinguiremos a los participantes con diversos premios.

Al finalizar el concurso, todos competirán por el premio mayor: una estadía para dos personas por cinco noches en el Hotel Club House de Villa Carlos Paz, de La Ideal Turismo, cuyos ganadores serán anunciados a fin de año.

