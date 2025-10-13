El Casting de movileros continúa en La Opinión & Sin Galera para seguir premiando a todos los sampedrinos que se animen a enviar sus propios videos.

Rodolfo Sosa fue uno de los primeros en participar durante la cobertura de las Elecciones legislativas 2025, el pasado domingo 7 de septiembre.

Rodolfo, que ya está acreditado como movilero de La Opinión & Sin Galera, envió múltiples videos desde las escuelas, bunkers y diferentes zonas de la ciudad.

Por ese motivo, este sábado fue premiado con unos riquísimos ravioles para 4 personas de El Tete para compartir con familia y amigos. ¡Felicidades y gracias por participar!

Si vos también querés ser parte del concurso enviá un video al WhatsApp 329 479958. El móvil puede ser reportando sobre un accidente, un robo, o cualquier momento insólito o problemática que veas en la calle, en tu barrio o en tu propia casa.

Todos los sábados en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi, que se emite de 9.00 a 13.00 por APA 91.5 y por nuestro canal de YouTube Sin Galera Lilí Berardi, premiaremos a los movileros concursantes con diversos premios.

Además, todos los móviles compiten por el premio mayor: una estadía para dos personas por cinco noches en el Hotel Club House de Villa Carlos Paz, de La Ideal Turismo cuyos ganadores serán anunciados a fin de año.

