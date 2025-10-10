Desde hace días, y una vez más, vecinos de la zona de Caseros al 2400 reclaman por cloacas tapadas que provocaron que las aguas servidas rebalsen y lleguen a los patios de las viviendas.

Desde la zona, Graciela filmó una serie de videos que envió a La Opinión cansada de la situación y para reportar su reclamo, luego de insistir con las autoridades.

"Llamé a Servicios Sanitarios ayer y dijeron que iban a venir, pero no vinieron. Hoy es feriado", señaló la mujer en su mensaje.

"Está todo inundado con aguas servidas", se quejó Graciela.

El reporte de Graciela es uno más de los que a diario llegan a esta redacción de vecinos indignados por lo que ocurre con las cloacas tapadas y la falta de respuestas por parte del Municipio.

Su video, además, participa del concurso denominado Casting de Movileros de La Opinión & Sin Galera, que premia al periodismo ciudadano.

Si vos también querés participar enviá un video al WhatsApp 329 479958. El móvil puede ser un accidente, un robo, o cualquier momento insólito o problemática que veas en la calle, en tu barrio o en tu propia casa.

Todos los sábados en Sin Galera, el programa de Lilí Berardi, que se emite de 9.00 a 13.00 por APA 91.5 y por nuestro canal de YouTube Sin Galera Lilí Berardi, premiaremos a los movileros concursantes con diversos premios.

Además, todos los móviles compiten por el premio mayor: una estadía para dos personas por cinco noches en el Hotel Club House de Villa Carlos Paz, de La Ideal Turismo cuyos ganadores serán anunciados a fin de año.

¡A estar atentos y a participar!