Casting de movileros: Graciela relató el calvario que vive por las cloacas tapadas en Caseros al 2400
La problemática se repite en la calle frente a su casa y afectó su patio. La vecina grabó imágenes de la situación y la reportó a La Opinión tras comunicarse con Servicios Sanitarios, sin respuestas. Hacé tu video y participá por premios semanales y una estadía en Villa Carlos Paz, de La Ideal Turismo.
Desde hace días, y una vez más, vecinos de la zona de Caseros al 2400 reclaman por cloacas tapadas que provocaron que las aguas servidas rebalsen y lleguen a los patios de las viviendas.
Desde la zona, Graciela filmó una serie de videos que envió a La Opinión cansada de la situación y para reportar su reclamo, luego de insistir con las autoridades.
"Llamé a Servicios Sanitarios ayer y dijeron que iban a venir, pero no vinieron. Hoy es feriado", señaló la mujer en su mensaje.
El reporte de Graciela es uno más de los que a diario llegan a esta redacción de vecinos indignados por lo que ocurre con las cloacas tapadas y la falta de respuestas por parte del Municipio.
Su video, además, participa del concurso denominado Casting de Movileros de La Opinión & Sin Galera, que premia al periodismo ciudadano.
