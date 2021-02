Caso Horacio Muñoz: sin las pericias oficiales, la Justicia todavía no determinó si el incendio lo provocó él mismo

La muerte de Horacio Muñoz el domingo en pleno centro de la ciudad dejó abierta la incógnita de saber qué fue lo que sucedió puertas adentro en la vivienda ubicada en San Martín al 100. Si bien los resultados preliminares de la autopsia indicaron que el hombre de 41 años falleció asfixiado, resta sabe si ocurrió algo más en el lugar y cómo se originó el incendio.

El fiscal Marcelo Manso aguarda los resultados oficiales de las pericias para avanzar en la causa o cerrarla dependiendo de lo que indiquen los informes.

En diálogo con Radio Cuarentena, el ciclo que Lilí Berardi conduce de lunes a viernes por la mañana a través de la fanpagede Sin Galera en Facebook, Manso analizó el caso en relación al de Diego Armando Maradona, quien al igual que Muñoz se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico.

“Todo depende de dónde fue, cuándo fue, quién está documentado, quién tenía posición de garante”, manifestó el titular de la UFI 5 respecto de si pueden caber responsabilidades en otras personas.

“Si era mayor de edad ya depende de la voluntad de él. Porque se sabe perfectamente que si es una persona mayor de edad y no quiere tratarse, es imposible tratarlo”, recordó respecto de la situación de internación que reclamaba el padre.

“El objetivo número que tenemos es determinar, de acuerdo al código, si es una muerte violenta o sospechosa de criminalidad. Si no hay muerte violenta o sospechosa de criminalidad, entramos a un segundo plano”, explicó.

“Este chico estaba bajo tratamiento psiquiátrico, había una posición de garante de la psiquiatra respecto a la víctima. Primero tengo que descartar si esa muerte es por propia mano o si hay intervención de otra persona”, señaló respecto de sus tareas

“Si es de propia mano, me permite descartar el homicidio. Si es por mano de otras personas, entonces tengo un homicidio. Para eso tenemos la autopsia y el peritaje de bomberos. Una vez que tenga eso, voy a empezar a abrir el anillo y determinar si hay otras personas que tenían posición de garante sobre este estado de vulnerabilidad que tenía este chico”, señaló el fiscal.

“Si la autopsia o el peritaje de bomberos me dicen que esto no es un homicidio, no tiene mucho sentido que yo me ponga a analizar eso porque yo tengo que enfocar todos los recursos a un hecho distinto”, detalló respecto de lo que le toca

A la vez, Manso se animó a hacer un comparativo con el caso Maradona, quien aún es incógnita la atención recibida en torno a su cuadro de salud, la responsabilidad de su entorno, médicos o las mismas autoridades que entienden en la materia.

“Partimos de dos circunstancias distintas: la muerte de Maradona se produjo en circunstancias distintas a la muerte de este chico, entonces ellos apuntan a eso. Yo primero tengo que descartar que no tengo un homicidio, pero un homicidio intencional, ellos lo que están investigando es si no tienen un homicidio culposo, que es distinto”, dijo.

“Abordan la investigación directamente sobre una hipótesis delictiva y yo primero tengo que descartar la otra para poder abocarme a estas circunstancias parecidas al caso Maradona”, aseguró.

“Primero voy a descartar el homicidio y todas las circunstancias concomitantes con eso, y después vamos a determinar si este hecho se produjo porque alguien en posición de garante llámese médico, psiquiatra, psicólogo, papá, mamá, justicia, como se llame, no hizo lo que tendría que haber hecho”, sostuvo.

“Me ha tocado vivir una cuestión similar intrafamiliar. Si no se quiere tratar, es imposible obligarlo, se lo medica, no toma la medicación, lo internan a la fuerza y cuando sale vuelve a no tomar la medicación. Es muy complicado, lo que no quiere decir es que no haya delito. Uno a veces tiene que mirarlo en perspectiva a lo que ocurre”, señaló Manso.

“En el caso Maradona es distinto, él tenía una patología que ya se conocía de antes y había sido sometido a una intervención quirúrgica importante una semana antes de su fallecimiento, y eso requería un cuidado especial”, precisó.

“Lo que está investigando la Justicia, que es lo que entiendo yo, es si ese tratamiento o cuidado especial existió o no. Después se le sumó la posibilidad de falsificación de documentos públicos, todo eso va sumando circunstancias que hacen a la buena o mala atención médica. Eso es lo que están investigando ellos, distinto a lo que estoy investigando yo”, analizó Manso.