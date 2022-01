Caso Andreani: “Tenemos varias líneas de investigación abiertas”

La fiscala María del Valle Viviani, que tiene a su cargo la investigación del asalto que sufrió el reconocido empresario Oscar Andreani en su casa de campo ubicada en la ruta 9 dentro de la jurisdicción de San Pedro, informó que hay varias hipótesis y que trabaja sobre cada uno en procura de establecer el hecho.

“Lo único que podemos decir es que estamos trabajando para agotar todas las líneas de investigación que tenemos abiertas, que son varias y no las voy a dar a conocer, estamos esperando y trabajando”, dijo Viviani ante la consulta de La Opinión.

Este martes hubo cinco allanamientos por el caso: dos en ruta 9, uno en ruta 191, otro en inmediaciones de la fábrica Celupaper y otro en Salta 390, donde llegaron en busca de la denominada “pista de los paraguayos”.

Tal como señaló el gerente del Grupo Andreani, Alejandro Pozzo, en Radio Cuarentena, Viviani dijo que todo indica que los delincuentes no sabían que estaban asaltando a uno de los empresarios más importantes del país.

“Aparentemente no, no lo puedo confirmar ni afirmar pero aparentemente no tenían conocimiento que era esa persona”, dijo la fiscala del caso.