Caso Andreani: “no queremos que se coman el garrón porque ellos no fueron”

No es común que en medio de una investigación y de las repercusiones que tuvo el hecho los familiares de las personas detenidas se angustien y reclamen por la inocendia de quienes están en la mira de los investigadores.

En este caso de trata de las personas vinculadas a los detenidos por el robo cometido al establecimiento La Santina el fin de semana anterior quienes reclamaron y se mostraron preocupadas por la inocencia de los imputados además de realizar serias acusaciones hacia el accionar de la policía.

Un grupo de entre 15 y 20 personas se trasladaron hasta los estudios de La Opinión y Sin Galera para poder contar lo sucedido en las últimas horas y porqué están acusados de un delito tan grave.

Familiares de Lucas Matías Medina, Roberto Carlos Gutiérrez, Héctor Leandro Molina, Amilcar David Palacios, Juan Nicolás Rivero, Gastón Edgardo Bedetti, Willam Alexis Sánchez, Eduardo Luis Miño y Juan Bautista Ibarrola, pudieron dar su punto de vista y reclamar por la inocencia de los acusados.

“Vengo acá porque es el unico metodo que tengo para que me escuchen”, dijo el papá de Hector Molina.

“La Fiscal no sé qué estaba pensando, lo escracharon por todo San Pedro y él no tiene nada que ver”, reclamó.

“No es de tener amigos en la casa, es un pibe que por ahí labura conmigo, trabaja de oficial de albañil y más de ahí no es de andar mucho en la calle y esas cosas”. “No entiendo por qué lo mandan a detener así”.

“Ninguno está de acuerdo con las cosas que están pasando en San Pedro, con mucho robo, pero que agarren a los culpables porque hay robos que han pasado de hace 10 meses atrás y no los han esclarecido´”, agregó.

Por su parte, la mamá de Gaston Bedetti, señaló que fueron y me lo sacaron de mi casa, él se quedó conmigo”. “Lo llevaron a la casa y lo golpearon bien duro, le rompieron la boca y le golpearon en la costilla”.

“Lo sacaron como bestia y ahora dicen que lo reconocieron por las cámaras”. “Mi hijo no salió el domingo de la casa pero la fiscal dice que mi hijo está en las cámaras”.

“Además la policía dice que es Palolo y a él no le dicen ese sobrenombre, pero ya sabemos que viene del lado de los Bianchi”, dijo la mujer señalando a un grupo de vecinos con los que están en constante conflicto.

“Le digo a la gente que no se confunda porque no todos los Bedetti son lo mismo”, aclaró.

Mientras tanto la mujer de Nicolás Rivero señaló que a él tampoco le llaman por el apodo que hizo trascender la policía. “No le dicen así, no le dicen Perra”. “Los que le dicen Perra y Palolo son los hijos de María Bianchi”.

La hermana de Amilcar Palacio señaló que le hicieron un allanamiento como a las 7 de la mañana. “Él no podía salir porque tenía covid la mujer, estaba aislado, entonces no sé de qué lo acusan”.

Por su parte, la hija de Juan Ibarrola, una de las personas que ya fue liberada el mismo día contó que a su papá “lo sacaron desnudo”.

Todas las personas aseguraron que los acusados son inocentes. Foto La Opinión.

“Hicieron lo que quisieron con mi viejo”, remarcó. “Mi papá hace poco tiempo tuvo un ACV, le llevamos las pastillas y no se las dieron”.

Sara, madre de Williams Sánchez y esposa de Daniel Miño, también liberado, reclamó que “la fiscala se fije en lo que está haciendo”.

“Que Andreani nos muestre las cámaras, porque culpables no son”.

“Mi hijo tiene una quebradura, camina rengo, estaba esperando la prótesis y es fácil de reconocerlo”, remarcó en cuanto a las características del joven.

“Dicen que William está en las cámaras, que muestren las cámaras porque Williams no es. No queremos que se coman el garrón, porque ellos no fueron”.