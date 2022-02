Caso Andreani: la policía volvió a allanar las viviendas de los detenidos

Personal policial llegó este jueves, alrededor de las 9.00 de la mañana, al barrio La Tosquera para cumplir con una orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Garantías interviniente en la causa que investiga el asalto al empresario Oscar Andreani.

Fue casi 48 horas después de que la rueda de reconocimiento diera negativo puesto q las víctimas no pudieron identificar a ninguno de los siete detenidos como los autores del robo ocurrido durante la noche del domingo 23 de enero pasado.

Entre los objetos secuestrados durante el operativo del 28 de enero en el que fueron detenidos los imputados secuestraron armas y ropa que tampoco fueron reconocidos, aunque sí habría indicios en algunos otros objetos, que son los que la fiscala Viviani trabaja en procura de sostener su acusación.

Este jueves, la policía llegó al barrio La Tosquera con órdenes de allanamiento para todas las viviendas de los apresados, en procura de hallar “zapatillas azules marca Puma”, relataron los familiares. “No encontraron nada, dio todo negativo”, informaron.

“Esto ya se están pasando, les sale todo negativo, la rueda de reconocimiento, la ropa, todo, ahora cayeron a la mañana, otra vez allanamiento, buscando un par de zapatillas azules marca Puma, que dicen que aparecen en los videos”, señaló la mamá de uno de los detenidos a La Opinión tras el procedimiento.

“Ya sabemos que los chicos no fueron, no se entiende qué quieren hacer, están buscando algo para no largarlos”, se quejaron desde La Tosquera. Esta vez, contaron los familares, tomaron la precaución de no perder de vista el procedimiento, puesto que el día que los detuvieron denunciaron que les “plantaron” elementos.