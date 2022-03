Caso Andreani: así fue la audiencia por la prisión preventiva, que el juez resolverá esta semana

Esta semana el Juzgado de Garantías resolverá si los acusados por el asalto al empresario Oscar Andreani, ocurrido el 23 de enero en su casa de campo en ruta 9, permanecerán detenidos en la etapa siguiente del proceso, camino al juicio.

La semana pasada tuvieron lugar las audiencias, que fueron dos porque se dividieron entre los que tienen patrocinio particular y defensa oficial. El detenido que es asistido por el defensor oficial Alejandro Ares tuvo su audiencia el jueves y el resto hizo lo propio el viernes.

En las audiencias, la fiscala María del Valle Viviani fue la primera en tomar la palabra para exponer sus argumentos respecto de por qué deben permanecer detenidos los imputados en el caso Andreani, así como en un robo a un criadero de pollos que ocurrió esa misma noche y en el que aparecen involucrados.

“La verdad me sorprendio, no lo que dijo de mi si no lo que armó hacia mí”, contó uno de los detenidos a La Opinión y aseguró: “Yo sé que sabe que se equivocó de persona”.

De la misma manera, familiares del resto de los detenidos sostienen que, como les aseguran los abogados particular y oficial que defienden a los imputados, no habría elementos suficientes para mantenerlos detenidos.

“Ella presentó todas sus evidencias, que casi ninguna fue validada. Respecto al reconocimiento, dijo que los damnificados habían perdido un poco la memoria por el pasar de los dias, por eso no pudieron reconocer”, contaron los detenidos.

Además, Viviani expuso sobre las llamadas telefónicas entre los imputados, elemento que podría ser la prueba fundamental sobre la que sostiene su acusación la fiscala para solicitar la prisión preventiva.

Fiscalía cuenta además con los elementos secuestrados por la policía en los allanamientos. Aunque los familiares de los detenidos reclaman que “a esas cosas se las puso la policía”.

La defensa, tanto particular como oficial, en cada caso sostuvo que los elementos probatorios no son suficientes para mantenerlos detenidos con prisión preventiva y solicitaron la excarcelación, sobre todo teniendo en cuenta que no los identificaron en la rueda de reconocimiento.