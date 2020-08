Casa de Ancianos: "No tenemos casos de coronavirus ni personas hisopadas"

Múltiples versiones respecto de eventuales casos positivos o sospechosos de COVID-19 en la Casa de Ancianos ganaron la calle en los últimos días y desde la comisión directiva tuvieron que salir a aclarar que los rumores son infundados y que no hay nada al respecto.

"No estamos libres de que llegue el virus, como todo el mundo, pero en este momento no tenemos coronavius en la Casa de Ancianos", dijo el presdiente de la comisión directiva de la institución, Carlos Oilher, en diálogo con La Opinión este miércoles, a través del ciclo #RadioCuarentena.

"Desde el día cero nos manejamos con el protocolo que nos dio el Municipio. Los abuelos están aislados dentro de la casa, no puede entrar nadie, solamente los empleados, con todas las medidas de seguridad que corresponden, la Municipalidad hizo charlas para capacitar a las empleadas", señaló.

Las versiones comenzaron a circular luego de que el lunes se viera una ambulancia de un servicio de emergencias privado que llegó con personal equipado según protocolo para la atención de un interno que lo requería.

"Nosotros tenemos un convenio con el CEM para atender a los abuelos, si alguien se descompensa o algo, vienen, con todo el protocolo que corresponde, y tenemos un lugar para aislar, pero estamos hablando de gente mayor que tiene muchos problemas de salud", explicó Oilher.

El presidente de la comisión directiva informó que tienen dispuestos accesos diferenciados para cuando los médicos del CEM o las enfermeras de Coopser deben visitar a alguno de los adultos mayores alojados en el establecimiento.

"Nadie está libre, hoy no hay pero no sabemos si en algún momento va a llegar. Hoy no tenemos coronavirus en la Casa de Ancianos y hasta el momento no tuvimos que hisopar a nadie", reafirmó Carlos Oihler en diálogo con La Opinión.