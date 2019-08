Casa de Ancianos: Carlos Oilher renunció a la presidencia de la comisión

El presidente de la comisión directiva de la Sociedad Protectora de la Casa de Ancianos, Carlos Oilher, renunció a su cargo "hace dos semanas", según confirmó él mismo a La Opinión luego de que surgieran versiones al respecto.

En medio de una crisis financiera importante, que obligó a solicitar un subsidio al gobierno municipal para intentar afrontar una moratoria en AFIP por una deuda de casi 3 millones de pesos, la novedad provocó un cimbronazo al interior de la organización.

Consultado por La Opinión, Oilher dijo que tomó la decisión de alejarse de la conducción de la asociación civil que coordina la Casa de Ancianos por cuestiones relacionadas con la "falta de tiempo" para cumplir con esa responsabilidad.

"Uno necesita dedicarle todo el tiempo posible y con mi señora no lo tenemos. Así que le dimos lugar al vicepresidente, Luis Igarzabal. No pasó nada raro, sólo que hay que tener el tiempo necesario y se nos estaba compllicando", señaló.

Desde la Comisión Directiva informaron a este medio que este martes mantuvieron una reunión relacionada con el tema y que la renuncia de Oilher todavía no fue aceptada. "No es tan simple. Hay cosas para charlar y no es nuestro deseo que se vaya", aseguraron.

Una versión que circula dentro de la Casa de Ancianos está relacionada con algunas diferencias que habrían surgido entre el personal que se desempeña en el hogar serían parte de la decisión de Oilher de renunciar a su cargo.