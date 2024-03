Según afirma “La Opinión”, que suele estar bien informada, aparte de los 18 Concejales (a razón de casi 1.000.000 per cápita) hay 45 Funcionarios Políticos que en promedio perciben idéntica suma, es decir 45.000.000 adicionales, lo cual es, qué duda cabe, un numerito.

Quiero creer que estarán bien ganados y que cuando abandonen el cargo nos dejarán una ciudad mejor que la que recibieron. De modo que ésto no es una crítica, sino un dato de la realidad, es tiempo de ajustarse los cinturones, sostienen las Autoridades, y hasta para un jubilado de la mínima, esa guita pasó a ser una propina. No obstante, me pregunto si de esa danza millonaria, no se puede tomar prestado aunque sea un palito, para afectar a la fumigación de las áreas pobladas. Me limito a preguntar, simplemente confiando que entre los lectores haya alguien en condiciones de responder.

Ayer, al rayo del sol, era dificultoso caminar por el Paseo Público. Los mosquitos hicieron una fiesta y ni les cuento con los turistas que lleguen para Semana Santa. “Sangre fresca”, como diría el Conde Drácula.

Firma: Alberto.