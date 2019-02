Carta abierta de una vecina de Río Tala, "Justicia por Pablo y Emmanuel"

La carta fue escrita por una joven llamada Micaela quien se desempeña en la comunidad educativa de la Escuela N° 12, en nombre de familiares y amigos. A ese establecimiento concurría como alumno, Emmanuel Hernández.

"En nombre de la comunidad de Rio Tala, queremos agradecerle su acompañamiento, por su espacio y por su disponibilidad y por escuchar nuestros relatos de justicia".

"La comunidad se hace presente en esta lucha, uniendo fuerzas para pedir justicia por Emanuel y Pablo, la tristeza que sentimos por la pérdida de 2 adolescentes, 2 vidas, 2 seres tán, tán jóvenes, con una vida llena de quehaceres, con un camino infinito el cúal ya no podrán recorrer.

15 y 17 años nomas, les quitaron sus vidas, arrancando todos sus sueños, acabando la ilusión de un futuro, ¿por qué suceden tantas injusticias, ¿por qué?

Destrozaron una familia, padres, hermanos y amigos, amigos que hoy están presentes. Hoy piden justicia, piden a gritos que los escuchen, que solo eran adolescentes aventureros, divertidos, que solo se juntaban para organizar salidas, encuentros y sentir esa adrenalina propia de su edad y es entendible.

Los acabó la injusticia, el abuso de poder, el hostigamiento continuo, actuando con represión hacia nuestros adolescentes.. y ¡sí! Hablamos de los policías de turno, queremos seguridad. #Ni un pibe menos! Es mucha la impotencia, es mucho el dolor, la mezcla de sentimientos.

Estamos aquí, para expresarles nuestro respeto, cariños y agradecimiento por su compañerismo, por lo que fueron. Hoy, nos guardarán desde el cielo en su camino hacia Dios, tenemos en claro, que, como comunidad, obraremos por la senda de lo pacifico, sin caos, sin ira, sin venganza. Porque así nos caracterizamos, como una comunidad de gente humilde, sencilla, gente trabajadora, de buen hacer.

Tanto Pablo como Emanuel, querían un futuro, nunca nos habríamos imaginado una situación así, con esta magnitud; es una locura pensar y pensar por lo que hoy, estamos atravesando. Solo querían andar en carabana, solo querían vivir su mundo de adrenalina, de aventuras, erroneas o no, equivocadas o no, ¿quién podrá juzgar? Ellos con tan corta edad, no midieron peligro. Su desobediencia los llevó a vivir un infierno…la maldita persecución que provocó ese trágico desenlace; por esta razón necesitamos el apoyo de toda la localidad de Rio Tala y sus alrededores, de nuestras autoridades.

Se fueron 2 vidas inocentes . Queremos JUSTICIA, queremos presos a quienes nos quitaron a nuestros jóvenes, queremos RESPONSABLES… Queremos la verdad de los hechos.

Hoy no están!!! Por derecho, un trozo de nuestras almas se fueron con ellos, el vacío que dejaron no será fácil de sobrellevar, pero seguirán aquí, en nuestros corazones y en nuestros recuerdos.

Pablo y Emmanuel, presentes. Justicia, justicia por favor".