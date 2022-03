Carta a un mes de la partida de Cielo: sigue el pedido de neonatología en San Pedro

Una reunión de madres que se suspendió porque los funcionarios a cargo no recordaron su coincidencia con la apertura de sesiones, una madre que recuerda que quiere conformar una ONG con otra que pasaron por el trance de dar a luz prematuramente y los treinta días desde que Lara despidió a su chiquita tras la falta de un tratamiento adecuado y el urgente traslado de Cielo a un centro de neonatología constituyeron el marco para la carta con la que hoy, la abuela de la beba, Jazmín Salomón, la recuerda con el propósito de #NeoEnSanPedro.

“Hoy se cumple un mes Cielito hermosa, tu mami te extraña y necesita muchísimo, cuanto quisiera que estés acá con nosotros disfrutando pero te tocó partir beba, te queremos muchísimo. No hay un día que no pensemos en vos, en la falta que hacés acá!. Tu mami esta destruida, te extrañamos igual o más que el primer momento que te fuiste, jamás nos vamos a olvidar de vos, siempre y por siempre en nuestros corazones, es inmenso el dolor de no tenerte chiquita, nos dejaste muy mal, solo espero que estés donde estés; estés muchísimo mejor y brillando como el primer día princesa, no me salen las palabras te extrañamos mucho, mandales muchas fuerzas a tu hermosa mamita. Ella te ama y extraña mucho! Te prometo que vamos a seguir luchando para que haya neo en San Pedro, te prometo que por vos lo vamos a lograr! Por vos y por todos los bebitos prematuros!. Te amamos Cielitoo, 6 de cada mes”, dice el mensaje que acompaña con fotos de la beba.

La foto enviada por la abuela de Cielo a La Opinión.

El sábado por la mañana, en Sin Galera, Noelia Valera fue la encargada de recordar que el grupo que armaron las madres de niños prematuros que lograron sobrevivir y las que lamentan la ausencia sigue prestando ayuda. Necesitan un lugar para funcionar y guardar los enseres que preparan para cualquier parturienta que pase por un trance similar y por sobre todas las cosas buscan el compromiso de las autoridades para gestionar la instalación o el convenio con otras instituciones del funcionamiento de un servicio adecuado para salvar vidas y evitar tragedias que no siempre son evitables.

“Teníamos una reunión está semana, no se si se han olvidado o que, pero fuimos y nos avisaron que no estaban. Pero nos atendieron al otro día”, indicó Noelia cuando fue consultada sobre la cita que tenían con el Secretario de Salud.

“Veníamos con una expectativa de tener un lugar para nosotras y ahora nos dijeron que un espacio así no podíamos tener, porque nosotras pusimos que queríamos ayudar y estar a disposición casi las 24 horas”, explicó respecto al deseo de acompañar desde alguna guardia permanente.

“La última chica con la que tuvimos conexión fue esta bebé que fue trasladada de urgencia, que nació con problemas en los intestinos, que está en La Plata la nenita”, refirió respecto a la última actuación que tuvieron como grupo de apoyo. Aunque aún no tienen nombre, en los medios ya se las conoce como “Mamás Neonatas”, porque siempre para ellas ha sido una condición de debuntantes la urgencia de aprender en minutos lo que no imaginaron cuando pensaban en nueve meses de gestación.

Por ahora no se conocen números ni estadísticas que ya ha solicitado La Opinión para saber cuántos embarazos y bebés prematuros se han registrado en los últimos años y también para impulsar la pronta puesta en marcha de la sala de neonatología que ya tiene instalada con capacidad para cinco niños el Hospital Privado Sadiv.