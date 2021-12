Carrera de enfermería: hasta abril de 2022 no habrá novedades sobre la ampliación del cupo

Este lunes en Radio Cuarentena, el regente del Instituto de Formación Técnica N° 118, Carlos Piola, se refirió a la gran demanda de aspirantes a la Tecnicatura Superior de Enfermería, que abrirá el próximo año en esa casa de estudios.

Consultado por la ampliación del cupo de 60 alumnos y 20 por posibles bajas, señaló: “Por el momento no tenemos novedades, no obstante nosotros habida cuenta de este aluvión de interesados, vamos a tramitar la posibilidad de abrir otra sección. No hay muchos antecedentes, pero la peor gestión es la que no se hace”.

El 1° de diciembre, una gran cantidad de aspirantes a la carrera de enfermería hicieron cola en la vereda de la escuela Normal para inscribirse en la carrera. Cuando La Opinión preguntó cómo se habían enterado de la convocatoria, todos apuntaron al “boca a boca”.

“No hubo campaña de difusión porque hasta último momento teníamos la aprobación en el seno de lo que fue la reunión que habíamos tenido con los directores de la región, pero lo que no nos llegaba era la resolución de la aprobación. Es decir, no teníamos oficialmente a la aprobación. El boca a boca suplió la difusión, con creces”, consideró Piola y aseguró que se trató de algo inédito, porque la fila comenzó a la madrugada.

Ahora habrá que esperar la resolución, tras la solicitud de ampliación del cupo. “Hasta el año que viene seguramente”, detalló Carlos Piola y aclaró: “El problema es que todo lleva un recorrido administrativo burocrático que está normado para pedir el desdoblamiento de sección”.

Por el momento y con el cupo de 80 personas cubierto, más otros tanto en lista de espera, lo que resta es la selección del cuerpo docente. “Ahora estamos abocados a la selección de los docentes, hay que formar una comisión evaluadora. Es una carrera con muchísima cantidad de horas. El promedio de horas de un terciario es de 1800, pero esta tiene muchas más, porque tiene muchas horas prácticas”, informó el vicedirector.