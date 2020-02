Carnaval: Fin de semana con récord de turistas y propuestas

El fin de semana extra largo de carnaval se transformó junto a Semana Santa, en el más elegido por los turistas. Desde el viernes comenzaron a arribar a campings, cabañas, hoteles y bungalows pero el sábado todas las instalaciones estaban colmadas también por muchos visitantes que disfrutaban del Festival de Baradero que año a año convoca a multitudes.

En San Pedro, las propuestas se centraron en las visitas guiadas, el aniversario del Buque Museo Irigoyen que cumplió 10 años, los shows montados en el Paseo Público por la peña de Keko González bajo la convocatoria de San Pedro Canta, la peatonal de verano que contó también con el aporte de Colegio de Arquitectos que expuso trabajos en el salón de los espejos del Centro de Comercio, los carribares en el Paseo Peatonal Agenor Almada y el ciclo de Cine Bajo las Estrellas que terminó el domingo con su propuesta.

A todo ello hay que sumarle el certamen de aeromodelismo en el Aeroclub que también trajo muchos representantes de otras ciudades.

"Mi balance es totalmente positivo, está totalmente colmada la ciudad, ya no hay más capacidad para alojar mas gente y si siguen llegando mañana tenemos que derivarlos a otras ciudades", dijo Marcela Cuñer al cabo de las dos primeras jornadas del feriado de carnaval.

"Es el fin de semana más fuerte de todo el año", agregó al ser consultada por las estadísticas. Aunque aún no tienen los resultados, las cifras de esta importante inyección económica al circuito local repercutirán en la semana.

"Todos los lugares de informes turísticos estuvieron trabajando a full, uno de los tres lugares estuvo abierto las 24 horas", señaló la funcionaria que el sábado por la mañana también participó en Exaltación de la Cruz con los ex combatientes de Malvinas y las mosaiquistas sampedrinas que participaron del emplazamiento de un mural bajo un puente.