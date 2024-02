La idea de La Opinión y Sin Galera, como siempre, era colaborar con la promoción turística y el estímulo a los esfuerzos de los prestadores. Por eso Araceli se acercó a preguntar por las actividades preparadas para este fin de semana extralargo de Carnaval.

Pero al entrar a la oficina se llevó una sorpresa: no pudo concretar su actividad, ya que las recepcionistas no querían hablar y las autoridades del lugar estaban demasiados ocupados para atenderla. Refirieron que el viernes habrá “conferencia de prensa”.

“Mirá la cartelera”, le dijeron las empleadas del lugar, luego de hacerla esperar alguna respuesta. La joven movilera decidió sólo tomar fotos de las promociones que había y retirarse del lugar.

Ante la situación, Araceli comentó: “Espero que no atiendan así a los turistas porque me muero".