Carlos Reybaud: "Siempre San Pedro estuvo conmigo"

El sábado, con un calor agobiante y por momentos insoportable, se desarrolló en el Panorámico del Oeste el último programa del 2017 que fue en homenaje a Carlos Reybaud, campeón mundial en máster en 2004 y medalla de plata en 2005 y 2006. El exdeportista de 68 años nacido en José León Suárez, partido de General San Martín, se hizo presente en el circuito pero no compitió a pesar de que los organizadores intentaron convencerlo de que lo haga y se retire de la actividad en San Pedro.

Previo al inicio del programa “Campeonísimo Carlos Reybaud”, el gran protagonista de la tarde dialogó mano a mano con La Opinión y destacó que le tiene un “gran cariño” a la ciudad: “Siempre me han acompañado en lo que he encarado con la bici, siempre San Pedro estuvo conmigo. Vine a agradecer este homenaje y estar presente. Este halago que me hacen que es muy lindo y estoy muy agradecido”.

Al mismo tiempo, dejó en claro que no iba “a correr” porque paró “después del Argentino” donde señaló que se “retiró de la actividad” pero no del deporte porque lo lleva “adentro” y seguirá ligado “de alguna u otra manera” realizando lo que esté a su “alcance” para poder “servir”. Además, admitió que la organización no pudo revertir su decisión para que esté en la pista: “No me pudieron convencer que me entrenara porque ya estaba muy encima sino me hubiese encantado. Después del argentino paré y no me daban los tiempos para prepararme”.

El medallista de oro en 2004 se refirió a su relación con San Pedro y aseguró que participó en certámenes nacionales representando a Pro Ciclismo. Y añadió: “Tengo una amistad personal con el “Bocha” Marmo y con el intendente, Cecilio Salazar, a quien le debo logros que tuve internacionalmente por la gran ayuda que me dio para poder viajar. Es un hombre que siempre estuvo muy ligado a los deportes y eso es muy importante para el deportista porque el deporte amateur sino tenemos ayuda no lo podemos hacer”.

Por último, Reybaud repasó lo que le dejó el deporte sobre ruedas en su larga trayectoria: “Amigos y satisfacciones, cosas que uno las lleva adentro. Esto no es un deporte profesional, esto no es como el tenis o fútbol que el que tiene logros le sirve profesionalmente. El ciclismo tiene cosas que no se puede calcular más que con satisfacciones y recuerdos que si las contas, las arruinas. Tenes que vivirlas y yo tuve la suerte de poder vivir esos eventos”.