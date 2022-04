Carlos Collaretti: “Fue un segundo, un accidente tremendo, muy impactante”

El sampedrino Carlos Collaretti, volvía a San Pedro por la ruta 9 en su Ford EcoSport cuando este domingo por la tarde se vio sorprendido por un accidente de tránsito del que le tocó participar como tercer vehículo involucrado y cuyo saldo fueron tres personas fallecidas y varias heridas, con él como pasajero ileso que pudo relatar de primera mano qué fue lo que sucedió.

Este lunes, en Radio Cuarentena, el gerente del Centro de Comercio local relató que el accidente fue “tremendo, muy impactante” y que él resultó “milagrosamente ileso, sólo daños materiales en el vehículo”.

Collaretti explicó que él circulaba en sentido San Pedro cuando antes de Alsina, a algura del km 121, “cuando terminaba una fila de arbustos” del cantero central que divide ambos carriles “aparece un auto desde la dirección contraria que impacta en el que iba adelante mío”.

El coche que iba adelante era un Volkswagen Vento, que terminó en un camino vecinal tras ser chocado por el Honda Civic, que luego de cruzar de carril y chocar a ese coche, quedó “”girando en la cinta asfáltico”. Fue en ese momento que impactó contra la EcoSport de Collaretti y destrozó buena parte de la trompa. “Ahí recibo el impacto de refilón. Fue un segundo, por los arbustos no hubo manera de prever que el auto se venía del otro carril”, relató.

Collaretti prestó declaración en el destacamento de la Policía Vial ubicado a la altura de Alsina. Antes, prestó testimonio ante las cámaras del canal de televisión TN, preocupado porque no tenía celular y quería que sus allegados supieran que estaba bien.

“No sabía que era TN, mi idea de salir al aire es porque no tenía celular, me había quedado sin batería y quería contarle a mi gente que estaba bien, mi máxima preocupación era poder avisar. Por suerte llegó un amigo y me prestó el celular de él, así que empecé a llamar a todos los que tenía que llamar, una situación muy fea”, señaló.