Trabajadores de un establecimiento rural ubicado camino a Vuelta de Obligado atraparon una serpiente tipo yarará que rondaba por la casa principal y la zona donde están los animales.

Aseguraron que medía "casi un metro setenta" y que "casi picó a uno de los caballos". Señalaron que en una semana es el tercer ejemplar que divisan de esta víbora de temperamento agresivo y que inyecta veneno al morder.

Consultado por La Opinión, Saverio Gutiérrez, jefe de Bromatología y veterinario especializado en este tipo de animales, señaló que ante la aparición de una yarará "en el campo no pueden hacer mucho, a lo sumo correrla".

"Lo mejor es que ni se acerquen, porque son rapidísimas", señaló respecto del peligro que puede representar este tipo de víboras, que atacan al sentirse agredidas.

Gutiérrez explicó que ante las altas temperaturas registradas en la última semana es probable que salgan en busca de alimentos, por lo que es importante evitar que en la zona donde hay humanos puedan tener algún tipo de atracción.

"Si están a nivel del campo es un problema. Mucho no se puede hacer más que mantener limpio alrededor de la casa y evitar la presencia de roedores, que son los que las atraen. Si no hay comida, ellas no van", explicó Saverio Gutiérrez a La Opinión.

