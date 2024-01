"Por estos lados, brilla el regador por su ausencia. Los autos pasan a gran velocidad y pocos respetan que acá vive gente grande, criatura y demás. No se ni comer afuera, que comes tierra. No se puede ni lavar la ropa, de la tierra que levantan los autos, paso una vez la máquina pero el regador ni pasa por Juan Ismael Giménez al fondo" reportó Paola y envió vídeos.