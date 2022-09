Cansada de que le choquen el auto al salir del estacionamiento

El reporte lo envió una vecina de Las Provincias al 600, que este miércoles denunció ante su seguro un nuevo daño a su vehículo. “Cada dos por tres chocan mi auto. Tengo un autoservicio enfrente de mi casa con estacionamiento en la vereda. Ya pedí a tránsito que hagan algo. Nunca hicieron nada. ¿Hay alguna forma de parar esto? Hoy me chocaron la camioneta un auto saliendo marcha atrás. Pongo la camioneta arriba de la vereda para que no me la choquen y ni así se salva. La chocaron igual”, reclamó.