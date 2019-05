Cannabis medicinal: "Vinimos convencidos, más que nunca, de que esto lo tenemos que llevar adelante", dijo Salazar

El intendente mantendrá el lunes próximo una reunión con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en relación al proyecto de producción de aceite de cannabis con fines medicinales de la empresa estadounidense Harmony Extract.

Este miércoles, junto al director regional de Inta, Hernán Trebino, y funcionarios de su gabinete, encabezó una conferencia de prensa sobre el tema, la primera desde su regreso de Estados Unidos, donde recorrió el laboratorio de la compañía, en Denver, Colorado.

"Venimos trabajando con el tema, un poco silenciosamente, desde hace más de un año, estuvo aquí en el despacho el presidente de la empresa, Jesid Sánchez", contó el jefe comunal, que reveló que "la Facultad de Medicina de la UBA también está interesada" y se contactaron con el gobierno.

Con el concejal Iván Paz, presidente del bloque Cambiemos a su lado, Salazar recordó que el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad una resolución relacionada con el tema del cannabis medicinal, en 2017.

"Detrás de esto hay mucha gente involucrada, que nos han llamado a mí y al equipo, con mucha ansiedad de que esto se concrete y eso nos impulsó", señaló el jefe comunal y aseguró: "La empresa nos ha transmitido su decisión, tomada ya, de invertir en Argentina, y es en San Pedro, mejor".

"Vinimos convencidos, más que nunca, que esto lo tenemos que llevar adelante", sostuvo Salazar y agregó: "Hemos comprobado que produce un efecto que mejora la calidad de vida de las personas". En los próximos dos meses, anticipó, las autoridades de Harmony Extract estarán en la ciudad.

"Esto es serio, no es algo tirado de los pelos, que quede claro que no es algo que surgió de un día para el otro", destacó y señaló que el tema "ha dejado de ser tabú" en la sociedad.

Por su parte, el director de Inta regional, Hernán Trebino, respondió preguntas de la prensa y señaló que la firma estadounidense se compromete no sólo a traer el "know how" sino también equipamiento. "Nos han asegurado la provisión de un cromatógrafo, un aparato que es muy costoso así como su mantenimiento", indicó.