Camping América: "No somos un club homofóbico, esto cruzó los límites de convivencia"

Una pareja gay denunció que el viernes fue expulsada del camping América "por besarse" y adviritó que hará la denuncia ante el INADI, puesto que consideraron que fue una decisión arbritraria relacionada con "actitudes homofóbicas".

La situación se desató luego de que el personal del camping, cuya explotación el club tiene concesionada a un tercero, recibiera quejas de otros acampantes. "Fue solo un beso, no fue sexo en la playa", dijeron los damnificados, cuya exposición pública recibió respaldo de organizaciones que trabajan por los derechos de homosexuales.

El presidente del club, Sergio "Tachuela" Bargues, dijo a La Opinión que él mismo fue testigo de una situación que, según indicó, "excedió los límites de convivencia". En ese sentido, aseguró: "No era sólo un beso y un abrazo, llegaron al toqueteo de partes íntimas y la gente se quejó. Yo lo vi".

"Fue una situación desagradable, y no porque sean homosexuales, sino porque la situación iba mucho más allá de un beso y un abrazo", señaló. Bargues dijo que el personal del camping les había hecho "una advertencia previa" a los jóvenes respecto de lo que había sucedido.

"A mí me dolieron mucho los comentarios, porque no somos un club homofóbico. En carnaval hubo parejas de lesbianas y trans, no pasó nada. Si fuéramos homofóbicos no entrarían, y sin embargo siempre entran todos y nunca hay problemas. Acá excedieron el límite de convivencia", sostuvo Bargues.

"Yo fui testigo presencial, es un hecho desafortunado para un club de barrio, que cumple una función social, un función de integración, nosotros somos un club inclusivo y nos duele mucho que nos acusen así", dijo el presidente de América.

Bargues informó que el club emitirá un comunicado oficial respecto de lo que sucedió, para responder las acusaciones que la pareja hizo en redes sociales.