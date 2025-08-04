Campera extraviada en la vía pública
Mily escribió: “Disculpa la molestia, pero recién se me cayó por la calle esta campera. Es de mi bebé, de su conjunto. Si alguien la levanto o la vio, se lo agradecería mucho”. En caso de encontrar la campera, comunicarse al 3329 32-5320.
