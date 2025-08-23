Elías Socchi tiene 14 años y sufrió una hemorragia cerebral que provocó que deba ser trasladado de urgencia al Hospital Garraham, donde permanece internado en terapia intensiva.

La familia del adolescente lanzó una campaña solidaria para costear los gastos de los viáticos y de la estadía, ya que, debido a la complejidad de su cuadro, Elías aún no puede operarse.

Si querés colaborar con la causa podés enviar tu aporte al alias: alsinapesca.mp que está a nombre de Fernando Anabela Barrenechea.

