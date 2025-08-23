Campaña solidaria por Elías, un adolescente internado en el Garrahan tras una hemorragia cerebral
La familia del joven de 14 años lanzó una colecta para afrontar viáticos y alojamiento mientras permanece en terapia intensiva, a la espera de una operación de alta complejidad.
Elías Socchi tiene 14 años y sufrió una hemorragia cerebral que provocó que deba ser trasladado de urgencia al Hospital Garraham, donde permanece internado en terapia intensiva.
La familia del adolescente lanzó una campaña solidaria para costear los gastos de los viáticos y de la estadía, ya que, debido a la complejidad de su cuadro, Elías aún no puede operarse.
Si querés colaborar con la causa podés enviar tu aporte al alias: alsinapesca.mp que está a nombre de Fernando Anabela Barrenechea.
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión