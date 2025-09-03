Campaña solidaria para ayudar a Kimberly, una niña de tres años que lucha contra un tumor maligno
La pequeña se encuentra internada en la clínica Bazterrica de Buenos Aires, donde recibe quimioterapia diaria. Su familia acompaña el proceso y solicita ayuda para afrontar los gastos de estadía en la ciudad.
Kimberly Pereyra, tiene tres años y hace tiempo le diagnosticaron un tumor maligno llamado rabdiomiosarcoma, por el cual debe someterse a tratamientos diarios.
La pequeña permanece internada en la clínica Bazterrica de Buenos Aires, donde frecuentemente realiza sesiones de quimioterapia.
Su familia permanece al lado de la niña y lanzó un pedido solidario para solventar los gastos de la estadía en la ciudad, ya que su padre, Juan Pablo se quedó sin trabajo.
Si querés colaborar con esta niña podés donar tu aporte al alias: juan.pereyra93.
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión