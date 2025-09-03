Kimberly Pereyra, tiene tres años y hace tiempo le diagnosticaron un tumor maligno llamado rabdiomiosarcoma, por el cual debe someterse a tratamientos diarios.

La pequeña permanece internada en la clínica Bazterrica de Buenos Aires, donde frecuentemente realiza sesiones de quimioterapia.

Su familia permanece al lado de la niña y lanzó un pedido solidario para solventar los gastos de la estadía en la ciudad, ya que su padre, Juan Pablo se quedó sin trabajo.

Si querés colaborar con esta niña podés donar tu aporte al alias: juan.pereyra93.

