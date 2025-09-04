El grupo Conciencia ecológica, la Cooperativa de Reciclaje, Organi-ko - Gestion Integral de Residuos y Juli Corvino crearon un reel para concientizar a los sampedrinos sobre la separación de residuos. En Instagram compartieron:

"Si sos de San Pedro, esto te involucra a vos también. Todos los días, nuestra ciudad genera toneladas de basura: aproximadamente 70 toneladas por día, considerando que cada persona produce alrededor de 1 kg de residuos diarios. Esto suma casi 25.500 toneladas al año que terminan en el basural sin ningún tipo de tratamiento.

Lo que muchos no saben es que allí hay familias que viven recuperando materiales reciclables, entre restos peligrosos y desechos mezclados. Separar nuestros residuos no solo ayuda al medio ambiente, sino que también les permite trabajar de manera más segura y eficiente.

¿Cómo separar correctamente? Muy simple:

Dos tachos: Tacho 1: Reciclable o seco → plásticos, cartón, papel, metales y vidrio limpio.

Tacho 2: No reciclable o húmedo → restos de comida, pañales, residuos orgánicos que no se pueden reciclar, servilletas usadas, materiales contaminados.

(Si no tenes dos tachos, usa una bolsa para los reciclables)

Y si querés sumar un poco más, los residuos reciclables también los podés llevar a los puntos verdes distribuidos alrededor de la ciudad.

Si mezclamos todo, los reciclables se pierden, el basural se llena más rápido y aumentan los riesgos para quienes trabajan allí. Además, genera contaminación en el aire, el suelo y el agua, y desperdicia recursos que podrían tener una segunda vida.

Un gesto tan simple como separar tus residuos puede cambiar esta realidad. Dos bolsas, dos tachos, un pequeño esfuerzo que, multiplicado por miles, transforma el basural y ayuda a quienes más lo necesitan".

