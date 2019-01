Campaña de donación de sangre para el Garrahan este viernes en Agrupación Mallorca

Este 25 de enero, de 10.00 a 18.00, Red Solidaria San Pedro desarrollará una campaña de donación de sangre, en la que también registrarán a donantes de médula ósea.

"Convertite en donante para los chicos del Garrahan en San Pedro", invitaron desde la organización. Los interesados deben concurrir al salón de la Agrupación Mallorca (Av. España 575), con DNI y no deben ir en ayunas.

Se puede reservar turno a la casilla redsolidariasanpedro@gmail.com o (03329) 15614127 o al (03329) 15541684.

Podés donar si: gozás de buena salud, tenés entre 18 y 65 años y pesás más de 50 kg. Tienen que haber pasado dos meses de tu última donación. Podés donar si no tuviste enfermedades cardíacas, cáncer o tumores, y si tomás algún medicamento tenés que avisar cuál.

No podés donar si: estuviste en riesgo de adquirir alguna enfermedad de trnsmisión sexual como sífilis, gonorrea o HIV, aún no pasaron 12 meses de tu último tatuaje, piercing o sesión de acupuntura o transfusión. Si te sometista a una intervención quirúrgica, dependiendo del tipo es necesario esperar 6 o 12 meses. Estás embarazada o no pasaron 12 meses del parto. O si consumiste cocaína en los últimos 12 meses o hacés uso de drogas inyectables no recetadas.