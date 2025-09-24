Camioneta se estrelló contra un poste en 25 de Mayo y Alvear: no hubo heridos
Ocurrió este martes por la tarde cuando el conductor del vehículo perdió el control debido a un desperfecto mecánico. Personal de Tránsito asistió la circulación vehicular de la zona.
Una camioneta se estrelló contra un poste en la intersección de las calles 25 de Mayo y Alvear. Ocurrió este martes por la tarde, alrededor de las 19.00.
Sucedió cuando el conductor perdió el control de la camioneta y chocó el poste, tras lo que quedó con el vehículo cruzado en medio de la calle e impedía el tránsito.
Tras el siniestro, vecinos de la zona llamaron a la policía y socorrieron al hombre, que afortunadamente, resultó ileso.
Personal de Tránsito arribó al lugar y asistió la circulación vehicular de la zona, que permaneció cortada por alrededor de 20 minutos.
El director del área, Armando Caballero, contó a La Opinión que no hubo otros vehículos involucrados en el accidente y que el hecho sucedió debido a un desperfecto mecánico.
“Se la corrió al costado y bueno, no chocó a nadie gracias a Dios. Tuvo un desperfecto con la camioneta. Se le cortó el diferencial”, indicó.
