El accidente se produjo en horas del mediodía cuando un camión quedó literalmente colgado del guardarrail tras doblar en el puente de Ruta 9 a la altura de Río Tala.

Por milagro no se precipitó sobre la autopista y en el lugar buscan detectar si efectivamente se trató de una maniobra infortunada o participó algún otro rodado.

Las imágenes tomadas por un ocasional testigo en el puente de Río Tala.

De acuerdo al primer informe del personal que trabaja en el lugar se pudo establecer que se trata de un camión Iveco que conducía un sampedrino sobre la bajada del puente. El chofer del rodado, fue identificado como Walter Ezequiel Rigo quien fue asistido por la médica de una ambulancia del SAME, aunque no requirió traslado ya que no presentaba lesiones. Trascendió que el chofer le manifestó a quienes lo auxiliaron que previo al despiste sufrió algún malestar.

Las tareas de remoción del camión están a cargo de la empresa Cinco Vial. El tránsito no quedó interrumpido.