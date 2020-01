Camino a Tokio 2020: Quiénes son los sampedrinos con posibilidades de estar en los Juegos Olímpicos

Julio Alsogaray, Gonzalo Carreras, Brenda Rojas, Ricardo Belo y Silvio Velo no tienen su pasaje asegurado y lucharán en los próximos meses por lograrlo. Eugenia Bosco no depende de sí misma y la clase en la que Martín Alsogaray navegó en los Juegos Panamericanos Lima 2019 no es olímpica pero tiene grandes posibilidades de viajar como entrenador al igual que Nicolás Schargorodsky.