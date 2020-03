Camino a Tokio 2020: Mientras los sampedrinos entrenan en cuarentena, el COI se debate entre posponer o no los Juegos Olímpicos

La rigidez del Comité Olímpico Internacional (COI) en celebrar entre el 24 de julio y 9 de agosto los Juegos Olímpicos Tokio, Japón, 2020 a pesar de la pandemia de coronavirus que azota al mundo aflojó pocos días después de que mediante un comunicado aseguró que se hacen tal como están previstos. El domingo la institución que preside el alemán Thomas Bach emitió un nuevo informe en el que explicó que en las "próximas cuatro semanas" decidirá postergar o no el evento internacional.

"El COI comenzará discusiones detalladas para completar su evaluación del rápido desarrollo de la situación sanitaria mundial y su impacto en los Juegos Olímpicos, incluyendo el escenario de aplazamiento. El COI confía en que habrá finalizado estas discusiones en las próximas cuatro semanas", expuso en el escrito la entidad que tiene su sede en Lausana, Suiza, donde en los últimos días se desarrollaron varias reuniones.

Mientras tanto, el mundo del deporte mira con asombro cómo todavía Tokio 2020 sigue en pie, sobre todo porque la mayoría de los certámenes nacionales e internacionales están frenados por la emergencia sanitaria. El Comité Olímpico Argentino (COA), por su parte, mantiene una postura de silencio ante la situación y su máxima autoridad, Gerardo Werthein, no se refirió a la posición local en una entrevista con TN sino que analizó los motivos de por qué todavía no se cancelaron los Juegos Olímpicos. Claro está, que Argentina tampoco es una voz de referencia a nivel mundial como sí Australia y Canadá que anunciaron no irán a Tokio 2020 en caso de que se sostenga la fecha actual.

En ese contexto, también Estados Unidos amenazó con no enviar a sus atletas y la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF por sus siglas en inglés) manifestó que no es adecuado realizar el certamen entre julio y agosto, siempre con el COVID-19 como causa principal. Incluso, el propio Bach le escribió una carta a los deportistas con un tono diferente a la de días atrás cuando les dijo que "sigan entrenando". En su nueva exposición, señaló: "Muchos no pueden entrenarse como están acostumbrados o no pueden entrenarse para nada por las medidas que se tomaron en sus países. Muchos están preparándose y soñando con Tokio. Muchos ya están clasificados, un gran número no. Pero todos compartimos esa incertidumbre que nos altera los nervios, nos genera dudas hacia el futuro y destruye la esperanza".

Según datos oficiales del COI, el 57% de los atletas que competirán en Tokio 2020 están clasificados. El 43% restante saldrán, en su mayoría, de certámenes clasificatorio programados los cuáles muchos, por el coronavirus, se suspendieron y es una incógnita cómo se definirán los competidores en cada disciplina. Uno de ellos es el Preolímpico Panamericano de canotaje que se iba a desarrollar en mayo en Curitiba, Brasil, donde iban a competir Gonzalo Carreras y Brenda Rojas en busca de una plaza.

Mientras tanto, La Federación Argentina de Canoas (FAC) suspendió todas sus actividades a excepción de las concentraciones para los deportistas que tienen posibilidades de viajar a Tokio 2020. Rojas está con la Selección Argentina femenina, tal contó días atrás a La Opinión: "Tratamos de aislarnos lo más que se pueda. Salíamos a remar en Nordelta pero nos pasaron a Puerto Canoas. Estamos tratando de entrenar lo más que se pueda".

Carreras, por su parte, comparte el elenco nacional masculino con compañeros como Manuel Lascano, Daniel Dal Bo, Agustín Gallegos y Agustín Vernice. "Nosotros seguimos entrenando en otro lugar aparte, estamos medio aislados y solo salimos para ir a remar. Nos estaban por traer las pesas y eso para la casa en que estamos. Nosotros concentramos y estamos en una casa bastante aislados", explicó el baraderense.

Entre el 6 y 12 de abril la FAC tenía programado desarrollar controles internos para ambas ramas con el objetivo de conformar los botes para competir en el Preolímpico que no se hará. Por ello, en un marco de incertidumbre generalizada por la emergencia sanitaria y la cuarentena obligatoria que iniciará el viernes hasta el 31 de marzo, se desconoce si esas pruebas entre los palistas argentinos se llevarán a cabo para, en caso de que se confirme Tokio 2020, Argentina tenga sus candidatos a disposición de la Federación Internacional de Canoas.

El otro sampedrino que escucha los informes del COI es Silvio Velo quien está en su San Pedro natal porque la Selección Argentina de fútbol para ciegos no puede practicar en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) de Capital Federal que fue cerrado. El cuerpo técnico de Los Murciélagos le entregó rutinas de entrenamiento a los jugadores para que se mantengan en contacto, tal contó el sampedrino a La Opinión: "Obviamente la pandemia nos alcanzó a todos. Estamos parados, como todo en Argentina y el mundo. Estamos con un plan de entrenamiento en casa así que cada uno en su lugar tiene un plan y trata de desarrollarlo en su casa, estamos tranquilos".

El elenco nacional comenzó en febrero su preparación para los Juegos Paralímpicos que se llevaran a cabo del 25 de agosto al 6 de septiembre. Por el COVID-19, el plantel no pudo viajar a Japón a participar del Grand Prix que era el único torneo en el que iba a participar antes del gran objetivo. Posteriormente, La Federación Argentina de Deportes para Ciegos (Fadec) canceló todas sus actividades.

Por último, el taekwondista Ricardo Belo y el navegante Julio Alsogaray tienen alguna que otra posibilidad de viajar a Japón pero más remotas, sobre todo el segundo a quien la Federación Argentina (FAY) no le dio el cupo en la clase laser a pesar de que ganó el Selectivo. Sin embargo, la ilusión de los cuatro sampedrinos y el baraderense depende de cómo se desarrolla la pandemia en el mundo que, de a poco, le va ganando la pulseada a un COI reacio a postergar Tokio 2020 y que, hasta el momento, le hace frente a presiones muy grandes que, salvo un milagro, lo obligarán a cambiar la fecha de los Juegos Olímpicos como ocurrió en cinco ocasiones anteriores por fuerza mayor.