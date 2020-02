Camino a Tokio 2020: Julio Alsogaray sigue subiendo en el Mundial y no se dan tregua entre los argentinos

El Mundial de clases olímpicas que se realiza en Melbourne, Australia, tuvo hoy su tercera jornada de regatas para la clase láser en la que compite Julio Alsogaray con el objetivo de lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que tendrá lugar entre el 24 de julio y 9 de agosto.

El sampedrino tuvo un día positivo porque escaló tres posiciones en la bahía Port Phillip y quedó 50º con 76 puntos, dos más que Francisco Guaragna que está 49º. Atrás, 52º con 80 unidades, figura Tomás Pellejero mientras que Francisco Renna, su principal oponente en el Selectivo para definir la plaza a Japón, se ubica 60º con 96.

Para Alsogaray, el Mundial es el último certamen del Selectivo que diagramó la Federación Argentina de Yachting (FAY) para entregar su único cupo a Tokio 2020. Con el primer puesto en la Semana de Buenos Aires y el segundo en el Argentino en Quilmes, marcha como escolta de Renna quien lidera con 41 unidades, tres menos que él. Sin embargo, con los resultados parciales del Mundial el timonel de San Pedro lo supera por 17 unidades.

Julio manifestó a fines del año pasado en una entrevista que brindó a La Nación tras ganar la Semana de Buenos Aires que 2020 es el último de su exitosa carrera: “Me estoy preparando para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Es mi última oportunidad. Por eso mi participación en la Semana de Buenos Aires fue mi última, porque si no me clasifico en febrero en el Mundial, me retiro. Y si llego a los Juegos, el adiós llegará en agosto, después de Japón”.

En la misma clase está participando Clemente Seguel, chileno que es entrenado por Martín Alsogaray y luego de las seis primeras pruebas marcha 45º con 68 tantos gracias a que mejoró considerablemente respecto del inicio. Las carreras terminarán el 16 de febrero y habrá dos por día hasta esa jornada.

Por último, en nacra 17 Eugenia Bosco retrocedió al 16º lugar con Mateo Majdalani. En las tres regatas de la jornada la sampedrina y su compañero fueron 1º y 23º dos veces consecutivas y no pudieron mejorar su clasificación parcial. En total restan otras nueve pruebas.