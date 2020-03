Camino a Tokio 2020: Cómo atraviesa la cuarentena Silvio Velo mientras piensa en los Juegos Paralímpicos

Al igual que sus compañeros de la Selección Argentina con los que comenzó a entrenar en febrero en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) de Capital Federal, recibió un plan de trabajo para cumplimentar en su casa mientras perdure la prohibición de circular por la pandemia de coronavirus que afecta al mundo. Los Murciélagos no pudieron viajar al Grand Prix de Japón por el virus y, como pueden, no cesan en su preparación para el gran evento del año que, si no se suspende, comenzará el 30 de agosto.