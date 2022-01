Camila reclama por trabajo: “Si tenés un conocido, no entrás en ningún lado”

“Hola, buen día, mí nombre es Camila, quisiera hacer un reclamo, que básicamente es el mismo de hace un año… A veces me preguntó si las autoridades que gobiernan están ciudad les interesa un poquito los jóvenes y la NECESIDAD DE TRABAJO.. ¿Cómo puede ser que haya tantos jóvenes buscando trabajo y hasta con estudios no consigas absolutamente nada? ¿A quién hay que recurrir para que te den una mano? La verdad que no quería creer en eso de los amiguismos y en los puestos a dedo, pero lamentablemente veo que es así acá. Si no tenés un conocido o sos amigo o primo o hermano no entrás a ningún lado. Qué lástima que esta ciudad no tenga en su gobierno alguien como la gente que piense en crear puestos de trabajo para los jóvenes, así estamos”, reportó vía WhatsApp.