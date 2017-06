Cambios de temperatura y enfermedades de estación en niños: Cuándo acudir a la guardia

El miércoles comenzó el invierno y los días más fríos del año comenzaron a sucederse desde el fin de semana pasado, aunque durante este viernes, sábado y domingo volvieron a sentirse temperaturas elevadas.

Con la estación más fresca del año en marcha y cambios bruscos de temperatura, hay que extremar precauciones para evitar enfermedades típicas de la época, sobre todo en la población más vulnerable: niños y ancianos.

La Opinión dialogó con el pediatra Carlos Gutiérrez, que respondió preguntas sobre las afecciones que tienen a los más chiquitos como blanco y dio consejos para saber si hay que correr a la Guardia o se puede esperar.

¿Qué es lo que pasa cuando viene el frío y el cambio de temperatura?

Siempre en invierno hay una mayor incidencia de infecciones respiratorias, especialmente virales. Los virus más comunes son el de la gripe, que es el influenza y los distintos tipos; y el virus sincicial respiratorio, pero no es el único, está también el adenovirus, entre otros. Son comunes y ocurren en todos los inviernos. Son cuadros virales que en la mayoría de los casos no tienen ninguna gravedad, pero que a veces sí pueden tener complicaciones.

¿A qué hay que prestarle atención?

Las principales complicaciones para que los papás estén alerta son las que tienen que ver con la dificultad para respirar. Hay veces que este tipo de virus pueden afectar las vías respiratorias y causar, sobre todo en los chicos chiquitos, cuadros de dificultad respiratoria que puede hacer que no se oxigene bien la sangre y hay que estar especialmente atentos.

¿Cuándo hay que alarmarse?

Una de las cosas que ocurre frecuentemente es que tienen un poquito de fiebre y muchas veces los papás nos alarmamos. La fiebre es un síntoma que es común a muchísimas cosas. Lo que marca la diferencia son otras cosas. Por ejemplo, en esta época tenemos que estar atentos a la dificultad para respirar. ¿Qué es lo que pasa? Los chicos hacen mucho ruido cuando respiran, hacen un chillidito, respiran más rápido. Además muchas veces se marcan las costillitas, debajo de las costillas y entremedio del tórax cuando los bebés respiran. En esos casos es necesario consultar de forma urgente. Si el bebé tiene fiebre y se alimenta bien, sonríe, está jugando, entonces podemos esperar y en un día, en un horario más organizado, no salir a las corridas a cualquier hora ni comerse una guardia de dos horas en una sala de espera con otros chicos que tal vez lo necesiten más. No es lo mismo un chico que está con fiebre y no respira bien, que un chico que está con fiebre y respira bien, juega, come.