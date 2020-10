Camas y respiradores: el Gobierno aseguró que "hubo tensión" pero no pacientes "a la espera en un pasillo"

Durante el fin de semana largo San Pedro vivió momentos de tensión en el sistema sanitario luego de que Región Sanitaria dispusiera el traslado de pacientes internados en terapia intensiva, que fueron derivados a hospitales de Baradero, Buenos Aires y Carmen de Areco.

"La situación es mucho más aliviada por la evolución de pacientes, porque han sido dados de alta pacientes del área COVID de clínica médica, y una paciente de terapia pasó al área COVID, por lo tanto no sólo no hubo complicaciones de pacientes sino que hubo situaciones de alta", dijo el director del Hospital, Javier Sualdea.

El médico informó que el sábado estarían instaladas y en funcionamiento las dos camas para terapia intensiva que envió el Ministerio de Salud bonaerense y que ello contribuirá a descomprimir el panorama de tensión que atraviesa el sistema sanitario local.

"Diez días atrás no teníamos a nadie; hace dos días tuvimos que derivar pacientes dentro del sistema regional, que tiene una ocupacióndel 50 por ciento, en una estrategia que estaba prevista. Hoy la situación ya no es la misma, se ha descomplejizado y esperamos que siga así", dijo Sualdea.

Sobre el futuro, dijo que "sería imprudente" vaticinar lo que ocurrirá pero aseguró que San Pedro tiene "una estructura prevista como para soportar esto". "Nos puso a prueba en estos días pero ahora la situación está más tranquila", señaló.

Al respecto también se refirió, en el marco de la conferencia de prensa de este martes, el secretaio de Gobierno, Silvio Corti, quien hizo hincapié en la cantidad de respiradores disponibles en el distrito.

"Quiero aclarar que se le instaló a la gente una idea errónea: en San Pedro este fin de semana no quedaron pacientes sampedrinos que necesitaban respirador a la espera en un pasillo. Sólo en el Hospital, en el peor momento, había dos respiradores disponibles en el shock room", dijo Corti.

"Lo que ha habido es una decisión de las autoridades de la Región Sanitaria, que tienen una mirada integral sobre la zona e intentan mantener en un promedio la utilización de esos recursos críticos, como los respiradores, por eso la decisión eventual de trasladar pacientes", explicó el secretario de Gobierno.

"No tuvimos y esperamos no tener algún paciente sampedrino con COVID que necesite un respirador y no haya, estamos lejos de que eso ocurra y vamos a trabajar siempre para que eso no ocurra", sostuvo, aunque advirtio: "La tensión existió, es constante. No hay que relajarse. La situación es complicada y está en cada uno de nosotros tomar las medidas para que no sea aún peor".