Cámaras registraron el impresionante robo de encapuchados a una empresa

Este lunes por la madrugada, una propiedad de calle Arcuri al 500 fue blanco de cuatro delincuentes con los rostros cubiertos, lentes y guantes, que ingresaron tras romper una ventana.

La casa es propiedad del dueño de una consultora de recursos humanos y funciona como oficina, además de lugar de esparcimiento familiar durante los fines de semana. Alrededor de la 1.00, las cámaras de seguridad registraron el primer intento de ingresar por el patio.

“Son hombres armados, encapuchados y con lentes. Rompieron el vidrio, y me llevaron computadoras, una cafetera, un aparato electrónico de los nenes míos, una hidrolavadora, y me tengo que fijar porque recién llego a ver si me falta algo más. Revisaron todo, me desparramaron todo”, contó la víctima en el programa Radio Cuarentena.

Apenas logran entrar, la alarma se activó y el propietario, que estaba durmiendo, se dirigió a las oficinas tras ser notificado.

“El patrullero venía atrás mío, y bueno… Gracias a Dios no tocó a mi familia. Te dan ganas de tirar todo e irte, no todos tienen la posibilidad de tomar esa decisión, es muy angustiante”, aseguró angustiado el hombre en diálogo con Lilí Berardi.