Cámaras de seguridad registraron a un delincuente intentando robar en un comercio y dos casas vecinas

Este domingo alrededor de las 07.00 de la mañana, un delincuente intentó ingresar en un comercio de venta de muebles ubicado en Rivadavia a 1200 y quedó registrado por las camaras de seguridad. Pese a sus intentos de violentar la puerta principal, no logró su cometido y se retiró del lugar.

"Me quisieron entrar al negocio, me rompieron la puerta y decí que no pudo entrar. Eran las 07.05 de la mañana más o menos, tengo más filmaciones pero no alcanzo a distinguir", explicó a La Opinión el dueño del comercio, que además añadió: "Yo tengo alarma, pero no la puse por el tema del clima, que el viento la hace sonar toda la noche y es un tema para los vecinos, pero bueno, gracias a Dios solo rompió un poco la puerta y no pudo entrar".

En la filmaciones de las cámaras de seguridad, quedó registrado que el malviviente intentó ingresar también en una vivienda lindera, forzando la puerta principal y el portón, y en una casa ubicada en la esquina, de la cual se retiró, estiman, por la presencia de los perros.

"Te da tanta bronca, tanta impotencia, porque después tenés que cambiar las cerraduras y todo, a mí hasta me intentó romper el blindex pero por suerte no pudo, y tampoco logró entrar, pero es una locura", relató el propietario y expresó: "La verdad es que esto no da para más, la inseguridad en la calle es terrible".