Cámaras de seguridad registraron como una pareja robó un caniche y familiares lo devolvieron a la víctima

El jueves al mediodía cámaras de seguridad de una casa registraron como una pareja que caminaba por Fray Cayetano Rodríguez e Ituzaingó agarró un caniche que estaba en la vereda y se lo llevó.

Inmediatamente, la familia damnificada publicó las filmaciones en redes sociales y, tras averiguaciones, ayuda de amigos que le informaron dónde la estaban ofreciendo y un contacto telefónico de la hermana del hombre que cometió el ilícito, la perra llamada Luna apareció en una casa del barrio Fonavi.

"Me llamo la hermana del muchacho y me dijo de que apareció con la perra, no se la pudo encajar a nadie y se la dio a la hermana diciendo que la había encontrado en la calle", explicó a La Opinión un integrante de la familia que sufrió la sustracción del animal. Y, al mismo tiempo, agregó: "La familia me pidió disculpas, los conozco y son trabajadores. Por suerte terminó todo bien".

Por último, sobre cómo llegó hasta el hogar donde estaba, detalló: "La publicación en pocas horas se multiplicó impresionante, todavía sigue habiendo mucha gente solidaria. Me mandaron muchos mensajes donde aparecían ofreciéndola y de ahí pude llegar al lugar donde estaban parando".