Cámaras de seguridad delatan accionar de banda de delincuentes en la zona de Dávila y Miguel Porta

Los habitantes del barrio ubicado en inmediaciones de Miguel Porta y Dávila hace tiempo sufren incesantes hechos de robo. El pasado 19 de enero, un vecino de esa zona capturó con su cámara de seguridad el accionar de dos jóvenes que, días atrás, habían intentado ingresar a una morada saltando un tapial.

En los primeros segundos, se observa cómo la pareja "tantea" la situación en una vivienda y busca elementos donde hacer pie para subirse al tapial. En las siguientes imágenes, los jóvenes aparecen del lado derecho del recuadro. Allí se los observa correr a velocidad considerable para apoyar un pie sobre la pared y con el impulso ingresar a la vivienda.

Este miércoles, Alcides Valle, un joven que padece retraso madurativo, fue víctima de un robo en su garage, a media cuadra de allí. Delincuentes ignorados se llevaron la motoguadaña que utiliza para trabajar.

Su hermana dio aviso a La Opinión para pedir ayuda para encontrarla. La solidaridad de los lectores de La Opinión hizo un vecino de la ciudad llegara hasta su casa con una máquina para regalarle.

La viralización de la denuncia de robo despertó la indignación de un vecino del barrio que también fue víctima de un ilícito durante el fin de semana y que, dialogando con la familia de Valle, pudo establecer que se trataría de los mismos actores.

"A mí también me robaron una semana antes que a Alcides. Vi la publicación y me enteré por él mismo que fue a comentarme que anoche le habían robado su herramienta de trabajo. A mí me rompieron un vidrio y forzaron la puerta de atrás de mi casa", relató a La Opinión, y enumeró el botín de los malvivientes: un DVD, una consola de juegos, una garrafa, una guitarra. una balanza comercial y un monitor LCD.

La víctima de ese caso presentó evidencias en forma de fotos y videos a la Policía al momento de hacer la denuncia. Además de los dos jóvenes que se ven en el video, "hay un tercer cómplice en una camioneta F100 blanca con una chata y lona verde atrás. Me han comentado que la misma camioneta ha estado implicada en otros robos", relató.