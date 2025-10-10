Una vecina de la zona reportó: "Hola, quiero hacer un reclamo. Fui cuatro veces a hacer el reclamo y no me dan bola. Ya no se puede salir de las casas por todo el agua que hay. Voy y me dicen ahora hago el reclamo y no vienen. No se puede ni salir, ni caminar por la vereda de la cantidad de agua que hay. Es en calle Noseda entre Colón y Libertad".

Ads

🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA

Te dimos una mano, ahora danos una mano.

Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.

👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion

Ads

👉🏻Alias: laopinionsp

🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo

Ads

Puede interesarte